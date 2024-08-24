Десятки домов в центральных районах Перми на сутки останутся без воды

— Вниманию жителей м/р «Громовский», ЖК «Гулливер», а также жильцов десятков домов по улицам Белинского, Комсомольский проспект, Куйбышева, Пионерская и некоторых других. Рекомендуем вам сделать запас воды, так как в связи с ремонтными работами с 18.30 24 августа до 18.30 25 августа запланировано отключение водоснабжения, — сообщили в ООО «Новогор-Прикамье».