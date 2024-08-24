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Десятки домов в центральных районах Перми на сутки останутся без воды

Масштабное отключение в Свердловском и Ленинском районах необходимо для проведения ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Компания ООО «Новогор-Прикамье» сообщила об отключении водоснабжения в Свердловском и Ленинском районах в связи с ремонтными работами в доме по ул. Белинского, 50.

— Вниманию жителей м/р «Громовский», ЖК «Гулливер», а также жильцов десятков домов по улицам Белинского, Комсомольский проспект, Куйбышева, Пионерская и некоторых других. Рекомендуем вам сделать запас воды, так как в связи с ремонтными работами с 18.30 24 августа до 18.30 25 августа запланировано отключение водоснабжения, — сообщили в ООО «Новогор-Прикамье».

Узнать полный список адресов, где не будет воды, можно здесь.

А уточнить информацию по отключению можно в ООО «Новогор-Прикамье» по тел. 2−100−680.

ЖКХ