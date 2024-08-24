В Иркутске заработали комплексы фиксации нарушений на железнодорожных переездах

Видеокамеры фиксируют нарушения требований сигналов светофора на железнодорожных путях, расположенных на улице Трактовой в Иркутске и в селе Смоленщина. За проезд на запрещающий сигнал светофора через железнодорожный проезд водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации штраф также составит 5 тысяч рублей.