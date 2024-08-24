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В Иркутске заработали комплексы фиксации нарушений на железнодорожных переездах

В Ленинском округе Иркутска и селе Смоленщина начали свою работу комплексы автоматической фиксации правонарушений на железнодорожных переездах. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Видеокамеры фиксируют нарушения требований сигналов светофора на железнодорожных путях, расположенных на улице Трактовой в Иркутске и в селе Смоленщина. За проезд на запрещающий сигнал светофора через железнодорожный проезд водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации штраф также составит 5 тысяч рублей.