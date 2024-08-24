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86% учебных заведений Крыма соответствуют современным требованиям

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина 86% крымских учебных заведений соответствуют современным требованиям и стандартам.

Источник: Reuters

Благодаря поддержке президента России Владимира Путина 86% крымских учебных заведений соответствуют современным требованиям и стандартам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он рассказал, что в колах, детских садах и учебных заведениях среднего профессионального образования республики будут созданы комфортные условия для работы педагогов и учащихся.

По словам Аксёнова, основная цель сегодня — воспитать ответственных, честных и патриотичных граждан страны. В этом усилии государство поддерживают и традиционные религиозные организации Крыма.

образование