На фестивале «Сигнал» в Калужской области погиб бармен, его нашли связанным

21 августа Telegram-канал SHOT рассказал подробности о трагедии. Согласно публикации, на вечеринке после феста Досаев попытался познакомиться с понравившейся ему девушкой. Однако у нее был молодой человек, у которого в конце концов начался конфликт с барменом. Очевидцы утверждают, что парень девушки и двое охранников начали избивать Руслана: ему связали руки и ноги и наносили удары по голове. Через какое-то время друг, который жил в одной палатке с барменом, нашел тело Досаева в лесном массиве неподалеку от места вечерники.