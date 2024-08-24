Новая спортивная площадка на Ленинградском спуске в Самаре откроется 24 августа

В Самаре на первой очереди набережной появился новый арт-объект. Старую спортплощадку на Ленинградском спуске обновили. Для горожан и гостей города ее откроют сегодня, 24 августа. Самарский блогер Евгений Щекин выложил фото и видео с площадки.
Над обновлением спортивного объекта все лето работали талантливые художники. Автором эскиза стал самарский стрит-арт художник Денис Тачез. Прежде на этом месте был старый спортивный инвентарь, сделанный из автомобильных покрышек. Ожидается, что новая локация станет новым местом притяжением для любителей активного отдыха.
Торжественное открытие объекта состоится 24 августа. Вход свободный. Организаторы обещают насыщенную программу. Поклонникам фитнеса предложат дегустацию спортивного питания. Также можно будет принять участие в открытых тренировках по зумбе, кроссфиту, воркауту, рукопашному бою и настольному теннису.