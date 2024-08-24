Новая спортивная площадка на Ленинградском спуске в Самаре откроется 24 августа

В Самаре на первой очереди набережной появился новый арт-объект. Старую спортплощадку на Ленинградском спуске обновили. Для горожан и гостей города ее откроют сегодня, 24 августа. Самарский блогер Евгений Щекин выложил фото и видео с площадки.