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Омичи больше семи часов будут ждать рейс в курортный город

В аэропорту задержали пять самолётов из-за тумана.

Источник: Om1 Омск

В субботу, 24 августа, в Омском аэропорту задержали пять рейсов. Причина — густой туман.

Так, самолёт из Омска в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в 04:30. Однако из-за непогоды омичи смогут отправиться в курортный город только в 12:10. Ещё один рейс в Сочи авиакомпании «Икар» также задержался. Вместо 09:05 самолёт вылетит в 12:00.

Кроме того, задержали самолёт из Омска в Москву «Уральский авиалиний». Омичи должны были вылететь в столицу в 06:30, но сделают это только в 12:10. Рейсы авиакомпании «Северный ветер» и «Россия» в Санкт-Петербург тоже придётся ждать до 12:00.

Ранее портал Om1.ru писал о погоде на начало осени. В начале сентября омичей ждёт резкое похолодание. В воскресенье, 1 сентября, столбик термометра покажет +12…+16 градусов. Аналогичная температура ожидается в понедельник и во вторник, 2 и 3 сентября. Подробности — в материале ниже.

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