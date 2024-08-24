Омичи больше семи часов будут ждать рейс в курортный город

Кроме того, задержали самолёт из Омска в Москву «Уральский авиалиний». Омичи должны были вылететь в столицу в 06:30, но сделают это только в 12:10. Рейсы авиакомпании «Северный ветер» и «Россия» в Санкт-Петербург тоже придётся ждать до 12:00.