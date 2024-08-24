Омичи больше семи часов будут ждать рейс в курортный город

В субботу, 24 августа, в Омском аэропорту задержали пять рейсов. Причина — густой туман.
Так, самолёт из Омска в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в 04:30. Однако из-за непогоды омичи смогут отправиться в курортный город только в 12:10. Ещё один рейс в Сочи авиакомпании «Икар» также задержался. Вместо 09:05 самолёт вылетит в 12:00.
Кроме того, задержали самолёт из Омска в Москву «Уральский авиалиний». Омичи должны были вылететь в столицу в 06:30, но сделают это только в 12:10. Рейсы авиакомпании «Северный ветер» и «Россия» в Санкт-Петербург тоже придётся ждать до 12:00.
Ранее портал Om1.ru писал о погоде на начало осени. В начале сентября омичей ждёт резкое похолодание. В воскресенье, 1 сентября, столбик термометра покажет +12…+16 градусов. Аналогичная температура ожидается в понедельник и во вторник, 2 и 3 сентября. Подробности — в материале ниже.
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