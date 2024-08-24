«Простор» для добросердечия: в Молодежной столице проходит форум для волонтеров

Волонтерский форум «Простор» (12+) открылся сегодня, 24 августа, в штабе Молодежной столицы России. По данным городской администрации, его участниками стали около 80 представителей добровольческого движения — это школьники, студенты и серебряные волонтеры. Мероприятие продлится два дня, сообщает ИА PrimaMedia.
Поприветствовать участников форума в штаб приехал глава Владивостока Константин Шестков. Он отметил, что помощь волонтеров неоценима в организации многих мероприятий.
«Вместе с вами мы голосовали за проекты благоустройства, Молодежную столицу, сейчас мы голосуем за Культурную столицу. Также вместе мы проводим международные спортивные игры, ВЭФ (16+) и другие мероприятия, по которым судят о нашей стране и нашем городе. Именно вы формируете первое впечатление — это ваша теплота, доброта, вдумчивость, профессионализм. Но и это еще не всё. Так много социальных проектов, в которых вы помогаете нашим жителям, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями. Выражаю огромное уважение и большую благодарность вам и вашей работе», — подчеркнул Константин Шестаков.
Как отмечают в пресс-службе мэрии, добровольцы будут делиться своим опытом и идеями для волонтерских проектов в течение двух дней. Сотрудники образовательных учреждений, которые также принимают участие в форуме, разберутся каким образом волонтерская деятельность может быть включена в учебный процесс. Планируется, что будут затронута и тема того, как добровольчество может помочь в развитии карьеры.
Организаторы форума — руководитель волонтерского форума «Простор» Дарья Романовская и руководитель центра студенческих инициатив ВВГУ Дарья Воробьёва. Мероприятие проходит при поддержке администрации Владивостока.