«Простор» для добросердечия: в Молодежной столице проходит форум для волонтеров

«Вместе с вами мы голосовали за проекты благоустройства, Молодежную столицу, сейчас мы голосуем за Культурную столицу. Также вместе мы проводим международные спортивные игры, ВЭФ (16+) и другие мероприятия, по которым судят о нашей стране и нашем городе. Именно вы формируете первое впечатление — это ваша теплота, доброта, вдумчивость, профессионализм. Но и это еще не всё. Так много социальных проектов, в которых вы помогаете нашим жителям, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями. Выражаю огромное уважение и большую благодарность вам и вашей работе», — подчеркнул Константин Шестаков.