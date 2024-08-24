Городские дворовые площадки отремонтируют в рамках проекта «Сохраняй Нижний»

«Сохраняй Нижний» стал традиционным проектом для нижегородцев. Активные жители вместе с нами выходят на детские и спортивные площадки, чтобы привести их в порядок. Вместе мы прикладываем свои усилия для того, чтобы каждый уголок нашего города оставался красивым«, — отметила директор АНО “Общественное самоуправление Нижнего Новгорода” Оксана Дектерева.
Как отметили организаторы, проект реализуется в Нижнем Новгороде третий год подряд. Участники проекта — жители города, которые хотят сохранить и поддерживать свои дворовые территории в чистоте и порядке. В рамках проекта нижегородцы подают заявки, на каких территориях требуется помощь: покраска лавочек или ремонт элементов детских площадок. А затем на указанные адреса выезжают специалисты, волонтеры и выходят сами местные жители, чтобы вместе преобразить придомовую территорию.
Первой площадкой, которую обновили в рамках проекта в этом году, стала детская площадка на ул. Бекетова, 69 в Советском районе. «Мы собрались с неравнодушными жителями квартала для благоустройства и поддержания чистоты и порядка на этой территории. Вместе со взрослыми в акции участвует большое количество наших маленьких жителей, с которыми проводят интерактивы и игры с призами с конкурсами», — поделился глава администрации Советского района Александр Иванов.
Помощником для местных жителей стал участник программы, инициированной Президентом России, «Время героев» Евгений Чинцов. «Сегодня мы занимались восстановлением игровой площадки. Вместе с коллегами, детьми и их родителями покрасили лавочку, отремонтировали качели. И ребята, и взрослые будут беречь результаты своего совместного труда, это воспитание ответственности», — рассказал Евгений Чинцов.
Проект продлится до конца сентября и включит площадки в каждом районе города. «У нас по-настоящему добрый проект. Мы возрождаем наши дворовые мероприятия, но уже в новом ключе и вместе “сохраняем Нижний Новгород”. Каждый житель города может подать свою заявку на реставрацию детской площадки по номеру горячей линии или через территориальное общественное самоуправление. Всех жителей приглашаем присоединиться к нашим историям во дворах», — отметила председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
Проект реализуется Нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» при поддержке администрации Нижнего Новгорода.