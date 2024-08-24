Городские дворовые площадки отремонтируют в рамках проекта «Сохраняй Нижний»

Проект продлится до конца сентября и включит площадки в каждом районе города. «У нас по-настоящему добрый проект. Мы возрождаем наши дворовые мероприятия, но уже в новом ключе и вместе “сохраняем Нижний Новгород”. Каждый житель города может подать свою заявку на реставрацию детской площадки по номеру горячей линии или через территориальное общественное самоуправление. Всех жителей приглашаем присоединиться к нашим историям во дворах», — отметила председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.