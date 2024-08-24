Пермские спортсмены прибыли на Паралимпийские игры в Париж

«Прикамье в составе сборной России на Паралимпийских играх в Париже будут представлять Евгений Торсунов и Федор Рудаков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краевых властей. Вместе с паралимпийцами в Париж приехали их тренеры — Татьяна Лодочникова и Елена Попова.