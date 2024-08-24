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Новосибирские спасатели рассказали о приближающемся похолодании

Они посоветовали закрывать в домах окна и не парковать машины под деревьями.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Новосибирские спасатели предупредили горожан о приближающемся похолодании. В эти выходные и начале следующей недели ожидается гроза. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

— Ночью будет понижение температуры. Нужно соблюдать меры безопасности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели порекомендовали во время сильного ветра закрывать окна, машины не ставить под деревьями. Во время грозы нужно отключить дома электроприборы и не отпускать детей гулять на улицу.