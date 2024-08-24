Новосибирские спасатели рассказали о приближающемся похолодании

Новосибирские спасатели предупредили горожан о приближающемся похолодании. В эти выходные и начале следующей недели ожидается гроза. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.
— Ночью будет понижение температуры. Нужно соблюдать меры безопасности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели порекомендовали во время сильного ветра закрывать окна, машины не ставить под деревьями. Во время грозы нужно отключить дома электроприборы и не отпускать детей гулять на улицу.