Новосибирскую активистку Яну Дробноход объявили в розыск

Центральный районный суд Новосибирска объявил в розыск активистку Яну Дробноход и постановил взять её под стражу заочно. Её обвиняют в нарушении правил проведения пикетов и митингов, сообщает издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники и адвоката девушки.
Суд постановил заочный арест девушки, в марте 2021 года Центральный районный суд Новосибирска уже оштрафовал Дробноход на 40 тысяч рублей, сейчас Яна может проживать в Калининграде.
Ранее Om1 Новосибирск сообщал, что в Новосибирске в субботу, 20 марта, прошло несколько одиночных пикетов на разные темы. Среди протестующих заметили и Яну Дробноход, которая регулярно выходит в поддержку Сергея Фургала.