Новосибирскую активистку Яну Дробноход объявили в розыск

Центральный районный суд Новосибирска объявил в розыск активистку Яну Дробноход и постановил взять её под стражу заочно. Её обвиняют в нарушении правил проведения пикетов и митингов, сообщает издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники и адвоката девушки.