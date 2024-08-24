Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирскую активистку Яну Дробноход объявили в розыск

Сейчас Яна может проживать в Калининграде.

Источник: Om1 Новосибирск

Центральный районный суд Новосибирска объявил в розыск активистку Яну Дробноход и постановил взять её под стражу заочно. Её обвиняют в нарушении правил проведения пикетов и митингов, сообщает издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники и адвоката девушки.

Суд постановил заочный арест девушки, в марте 2021 года Центральный районный суд Новосибирска уже оштрафовал Дробноход на 40 тысяч рублей, сейчас Яна может проживать в Калининграде.

Ранее Om1 Новосибирск сообщал, что в Новосибирске в субботу, 20 марта, прошло несколько одиночных пикетов на разные темы. Среди протестующих заметили и Яну Дробноход, которая регулярно выходит в поддержку Сергея Фургала.