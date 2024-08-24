Улица Петропавловская в Новосибирске стала непроезжей до 23 сентября

На двух улицах в Ленинском районе Новосибирска ввели временные ограничения в связи с работами на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Ограничения обусловлены заменой участка тепломагистрали, на котором минувшей зимой произошли две крупные аварии, оставившие без отопления значительную часть левобережья мегаполиса.
По данным СГК, замене подлежит участок теплотрассы протяжённостью 1,3 км в однотрубном исчислении, и эти работы продлятся вплоть до начала отопительного сезона в Новосибирска.
В связи с этим на время проведения работ с 24 августа по 22 сентября энергетики были вынуждены сузить проезжую часть улицы Титова по нечётной стороне в районе домов № 41 и № 41/1 и закрыть сквозное движение по улице Петропавловской на перекрёстке с Титова.
«Сожалеем, что доставляем неудобства, просим водителей руководствоваться дорожными знакам и быть осторожнее», — добавили в пресс-службе СГК.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что три улицы в разных районах Новосибирске разрыли для ремонта труб.