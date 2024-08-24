Улица Петропавловская в Новосибирске стала непроезжей до 23 сентября

В связи с этим на время проведения работ с 24 августа по 22 сентября энергетики были вынуждены сузить проезжую часть улицы Титова по нечётной стороне в районе домов № 41 и № 41/1 и закрыть сквозное движение по улице Петропавловской на перекрёстке с Титова.