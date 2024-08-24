В красноярском Татышев-парке планируют сделать больше мест для купания

Но красноярцы купались не только здесь, но и на благоустроенных водоемах в районе вантового моста, где купание было запрещено. ​При подготовке к следующему летнему сезону это учтут. Планируется, что на озерах Любовь и Тихое, а также заливе Стрелка обустроят зоны безопасного пляжного отдыха. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.