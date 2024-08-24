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В красноярском Татышев-парке планируют сделать больше мест для купания

В этом летнем сезоне в краевом центре работал только один официальный безопасный пляж — на острове Татышев в районе Октябрьского.

Источник: Reuters

Он уже завершил свою работу, купаться здесь больше нельзя, а можно только отдохнуть на берегу.

Но красноярцы купались не только здесь, но и на благоустроенных водоемах в районе вантового моста, где купание было запрещено. ​При подготовке к следующему летнему сезону это учтут. Планируется, что на озерах Любовь и Тихое, а также заливе Стрелка обустроят зоны безопасного пляжного отдыха. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Для этого необходимо будет исследовать и очистить дно акватории, установить вышку и пункт для спасателей, кабинки для переодевания, туалеты. Выяснить, соответствуют ли почва и вода здесь санитарным нормам. В этом году были проведены предварительные исследования — озёра соответствуют санитарным нормам и здесь можно обустраивать зоны для пляжного отдыха и купания, рассказали в городской администрации.

туризм и отдых