В красноярском Татышев-парке планируют сделать больше мест для купания

Он уже завершил свою работу, купаться здесь больше нельзя, а можно только отдохнуть на берегу.
Но красноярцы купались не только здесь, но и на благоустроенных водоемах в районе вантового моста, где купание было запрещено. При подготовке к следующему летнему сезону это учтут. Планируется, что на озерах Любовь и Тихое, а также заливе Стрелка обустроят зоны безопасного пляжного отдыха. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.
Для этого необходимо будет исследовать и очистить дно акватории, установить вышку и пункт для спасателей, кабинки для переодевания, туалеты. Выяснить, соответствуют ли почва и вода здесь санитарным нормам. В этом году были проведены предварительные исследования — озёра соответствуют санитарным нормам и здесь можно обустраивать зоны для пляжного отдыха и купания, рассказали в городской администрации.