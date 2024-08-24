Собянин рассказал о книжных магазинах Москвы

В честь своего юбилея магазин покажет посетителям уникальные архивные фотографии, которые изображают здание, оборудование, витрины и покупателей. Посетители выставки получат возможность совершить путешествие в прошлое. После этого они смогут сравнить такие старинные элементы декора, как сохранившиеся антикварные люстры и мраморный пол, с фотографиями прошлых лет. Кроме того, для гостей будут организованы конкурсы, викторины, рассказы о новинках и акции, в том числе «100 подарков каждый день».