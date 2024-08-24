Дмитрий Заплутаев: Штаб по благоустройству Комсомольска приступил к работе

23 августа в Комсомольске создан штаб по благоустройству, который возглавил руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан Дмитрий Заплутаев. Под его руководством выявляются участки, требующие особого внимания для улучшения порядка и чистоты. Подробнее в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Решение о создании штаба было принято после встреч с ветеранами, молодежью, участниками СВО и руководителями градообразующих предприятий. На всех встречах отмечалось, что комсомольчане умеют сплачиваться в трудные времена и должны сделать это снова, чтобы привести город в порядок.
24 августа Штаб провел два субботника: один на набережной с участием работников муниципалитета, учащихся и представителей национальных общин, другой — на территории будущего «Патриот-центра», который создается в здании бывшего детского дома № 11. В последнем принимали участие координаторы штаба Дмитрия Демешина и представители военно-патриотических клубов. Они убирали мусор, сухостой, косили траву и сносили аварийные деревья.
В новом Центре разместятся парашютный клуб «Талан», военно-спортивный клуб «Шторм», а также будут заниматься воспитанники Юнармии, военно-технического клуба имени Суворова и Клуба юных моряков. Также здесь будет работать городской координационный центр патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе. Помещение для Центра выделено врио губернатора Хабаровского края.
По словам Дмитрия Заплутаева, прошедшие субботники — лишь первые шаги Штаба по благоустройству Комсомольска. В ближайшие дни начнется работа по восстановлению Доски Почетных граждан. Также разрабатывается система жесткого административного контроля за состоянием городских территорий, включающая ответственность должностных лиц и борьбу с вандализмом. В планах — внедрение единого комплекса видеонаблюдения.