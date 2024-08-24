Дмитрий Заплутаев: Штаб по благоустройству Комсомольска приступил к работе

Решение о создании штаба было принято после встреч с ветеранами, молодежью, участниками СВО и руководителями градообразующих предприятий. На всех встречах отмечалось, что комсомольчане умеют сплачиваться в трудные времена и должны сделать это снова, чтобы привести город в порядок.