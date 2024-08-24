С автовокзала «Центральный» в Ростове запустят маршруты в Шахты и Новошахтинск

Новые межмуниципальные маршруты будут запущены с автовокзала «Центральный», открытого в июне в Ростове. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.
На сегодня здесь обслуживаются маршруты в Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Волгодонск, Арпачин, Зимовники, Заветное и другие.
— Самыми популярными направлениями являются Новочеркасск, Персиановский, станица Багаевская. В ближайшее время министерством транспорта Ростовской области планируется провести конкурс на определение перевозчиков по маршрутам в Морозовск, Тацинскую, Новошахтинск, Шахты, Семикаракорск, Чертково и другие, — рассказала замминистра транспорта региона Инна Володина.
Работают также межрегиональные маршруты до Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Сочи, Краснодара, и даже в международные — в Грузию.
Кроме того, в дирекции вокзала рассказали о подготовке перевозок в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым.
Напомним, что сегодня в Ростове действуют три автовокзала — «Донавтовокзал», «Ростдонавтовокзал» и «Центральный автовокзал».