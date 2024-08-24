Поезда временно не ходят на участке Сокольнической линии

Поезда временно не осуществляют движение от станции «Саларьево» до «Новомосковской» на красной линии столичного метрополитена. Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ограничения введены на фоне подготовки к открытию станции «Потапово». Составы вновь начнут курсировать на указанном участке в 05:30 29 августа.
Работы стараются проводить в тот момент, когда пассажиров в подземке меньше всего.
Бесплатные компенсационные автобусы запущены на Сокольнической линии. Пассажирам также готовы помочь свыше 45 сотрудников ЦОМП. Они могут рассказать о наиболее удобном альтернативном маршруте, объяснить, где находится ближайшая остановка и указать на необходимый автобус.
Сергей Собянин провел ранее технический пуск станции «Потапово». Она примет первых пассажиров в ближайшее время, отметил мэр. Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.
Перегон «Новомосковская» — «Потапово» длиной 2,1 километра в основном проходит по поверхности земли. Подземная часть строилась открытым способом.