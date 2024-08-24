Поезда временно не ходят на участке Сокольнической линии

Бесплатные компенсационные автобусы запущены на Сокольнической линии. Пассажирам также готовы помочь свыше 45 сотрудников ЦОМП. Они могут рассказать о наиболее удобном альтернативном маршруте, объяснить, где находится ближайшая остановка и указать на необходимый автобус.