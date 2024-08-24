Омским дорожникам купили белые машины

Бюджетное учреждение города «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» закупило для своих нужд семь белых легковых автомобилей «Лада». Цена каждой машины составила почти 1, 4 млн рублей.
У автомобилей механическая коробка передач, предусмотрен подогрев сидений. Поставит машины ООО «Восток Моторс Лада».
Как сообщили в мэрии порталу «СуперОмск», белые машины понадобились дорожникам для организации повседневной работы персонала предприятия — обследования городских территорий, выездных проверок хода выполнения тех или иных работ и выполнения других должностных обязанностей.
Напомним, ранее мы писали о том, что 16 белых автомобилей для лучших аграриев региона закупит минсельхоз.