Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским дорожникам купили белые машины

Легковушки предназначены для выездных проверок.

Источник: Комсомольская правда

Бюджетное учреждение города «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» закупило для своих нужд семь белых легковых автомобилей «Лада». Цена каждой машины составила почти 1, 4 млн рублей.

У автомобилей механическая коробка передач, предусмотрен подогрев сидений. Поставит машины ООО «Восток Моторс Лада».

Как сообщили в мэрии порталу «СуперОмск», белые машины понадобились дорожникам для организации повседневной работы персонала предприятия — обследования городских территорий, выездных проверок хода выполнения тех или иных работ и выполнения других должностных обязанностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 белых автомобилей для лучших аграриев региона закупит минсельхоз.