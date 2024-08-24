Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Сегодня, в эпоху развития интернет-торговли практически во всех регионах можно собрать школьника примерно по одной цене, говорит директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук Галина Сорокина. По ее словам, на известных интернет-площадках в среднем брюки на мальчика можно купить по цене от 700 рублей, рубашки от 600 рублей, пиджак от 900 рублей. Кожаную обувь можно купить от 2 тысяч рублей. Спортивная форма обойдется не дешевле 800 рублей. То есть на новую форму придется потратить минимум 5 тысяч рублей. Если смотреть фирменные магазины школьной формы, то там цены уже значительно выше. Так, школьные юбки предлагают в среднем в диапазоне 2,5−5 тысяч рублей, сарафаны 3−8 тысяч рублей, блузы 1,5−6 тысяч рублей, а школьные туфли обойдутся уже от 3 тысяч рублей. Самый дешевый школьный ранец обойдется в 300 рублей, но основное предложение школьных рюкзаков приходится на диапазон 1−2 тысячи рублей. Дневники, тетради, ручки и карандаши обойдутся еще минимум в 300−500 рублей.