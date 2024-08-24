Замминистра омского минцифры переназначили на пост

Губернатор Виталий Хоценко своим указом переназначил на пост заместителя министра цифрового развития Наталью Шилкину.
Свой пост Шилкина заняла 28 августа прошлого года, теперь ее полномочия продлены еще на год.
В министерстве заместитель министра отвечает за организацию межвузовского взаимодействия по подготовке ИТ-кадров, участие школьников и студентов в мероприятиях в сфере информационных технологий, участие Омской области во всероссийских образовательных проектах «Урок Цифры», «Код будущего», «Цифровые кафедры» и «Цифровые профессии».
Наталья Шилкина окончила Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина по специальности «регионовед», центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХИГС, продолжает обучение в магистратуре «Информационные системы и технологии» Омского государственного технического университета.
Ранее работала в городском департаменте по делам молодежи, руководила пресс-службой избирательной комиссии Омской области. На пост заместителя минцифры была назначена с должности помощника первого заместителя председателя регионального правительства.