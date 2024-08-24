Замминистра омского минцифры переназначили на пост

В министерстве заместитель министра отвечает за организацию межвузовского взаимодействия по подготовке ИТ-кадров, участие школьников и студентов в мероприятиях в сфере информационных технологий, участие Омской области во всероссийских образовательных проектах «Урок Цифры», «Код будущего», «Цифровые кафедры» и «Цифровые профессии».