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В Калининграде каждый четвертый работник игнорирует субботники

Проведён опрос об отношении к бесплатному труду.

Источник: Reuters

В Калининграде каждый четвёртый работник отказывается принимать участие в субботниках. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В опросе участвовали трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб калининградских предприятий. Согласно полученным данным, традиция проведения субботников существует в одной из четырёх компаний.

Лишь 35% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 6% не знают, есть ли в компании такая традиция. Чаще всего это те, кто работает недавно.

Остальные принявшие в опросе с субботниками сталкивались. 29% участвуют в них на безвозмездной основе, 4% — только за дополнительную оплату, 1% — за отгулы.

Категорически отказываются тратить на субботники своё свободное время 25% опрошенных. Мужчины уклоняются от участия в акциях чаще женщин. Калининградцы до 34 лет — чаще тех, кто старше. В числе тех, кто готов наводить чистоту и порядок бесплатно, — преимущественно женщины и работники старше 45 лет.

В Светлогорске на берегах Тихого озера состоялся субботник в рамках акции «Вода России».

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