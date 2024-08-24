Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона поручил на самом высоком уровне организовать празднование Дня республики, а также Дня города, который будет отмечаться в Казани и ряде других муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.