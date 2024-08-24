Минниханов поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики

«Благодаря трудолюбию татарстанцев наша республика сегодня успешно развивается. Мы являемся опорным регионом России. Татарстан вносит большой вклад в укрепление экономики и обороноспособности нашей страны. Мы гордимся и любим свою республику», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Раис РТ дал поручение главам городов и районов, руководителям республиканских органов власти ответственно подойти к организации праздничных мероприятий. Он призвал уделить особое ветеранам, а также участникам специальной военной операции и членам их семей.
«Главное — необходимо обеспечить все меры безопасности и общественного порядка. Этот вопрос касается не только правоохранительных структур. Это наша общая задача», — добавил Рустам Минниханов.