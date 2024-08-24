Южноуральских водителей предупредили о возможных встречах с лосями

Днем эти животные отдыхают, а вечером отправляются в путь — в поисках самки они могут преодолеть сотни километров.
Важно снижать скорость около леса, а также обращать внимание на обочины. При встрече с лосем стоит остановиться и подождать, пока животное уйдет. Нельзя кричать на него, выходить из машины и фотографировать. Это может спровоцировать его на атаку автомобиля и людей.
У лося большой вес — около 300 килограммов, а также длинные ноги.
«При аварии основная сила удара приходится на лобовое стекло (значительно выше подушек безопасности) и крышу. Уже при скорости в 70 км/час водитель и пассажир на переднем сидении могут получить травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали специалисты министерства.
Если авария все же произошла, то нужно вызвать ГИБДД, даже если лось убежал. Если погиб, то его все равно не нужно трогать. При таких ЧП необходимо также звонить по горячей линии по вопросам охраны природы в минэкологии региона — +7 919 335 91 59.