Южноуральских водителей предупредили о возможных встречах с лосями

Важно снижать скорость около леса, а также обращать внимание на обочины. При встрече с лосем стоит остановиться и подождать, пока животное уйдет. Нельзя кричать на него, выходить из машины и фотографировать. Это может спровоцировать его на атаку автомобиля и людей.