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NCT DREAM выпустили композицию Rains in Heaven и клип на нее

K-pop-коллектив NCT DREAM представил новый сингл на английском Rains in Heaven, а также видео к нему. Соавтором мечтательного трека о любви и поддержке выступил участник группы Марк.

Источник: Звук

K-pop-коллектив NCT DREAM представил новый сингл на английском Rains in Heaven, а также видео к нему. Соавтором мечтательного трека о любви и поддержке выступил участник группы Марк.

В клипе артисты ходят по лесной местности и заброшенным домам. Ролик заканчивается хореографическим номером NCT DREAM.

В марте группа выпустила шестой мини-альбом DREAM ()SCAPE.

Ранее Джехен из NCT 127 представил клип на сольный сингл Dandelion & Roses. 26 августа состоится релиз дебютной пластинки музыканта под названием J.