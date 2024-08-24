NCT DREAM выпустили композицию Rains in Heaven и клип на нее

K-pop-коллектив NCT DREAM представил новый сингл на английском Rains in Heaven, а также видео к нему. Соавтором мечтательного трека о любви и поддержке выступил участник группы Марк.
В клипе артисты ходят по лесной местности и заброшенным домам. Ролик заканчивается хореографическим номером NCT DREAM.
В марте группа выпустила шестой мини-альбом DREAM ()SCAPE.
Ранее Джехен из NCT 127 представил клип на сольный сингл Dandelion & Roses. 26 августа состоится релиз дебютной пластинки музыканта под названием J.