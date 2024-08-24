Минтранс РФ наградил медалью бывшего замглавы Перми

Анатолий Дашкевич с 2004 года возглавлял городское управление внешнего благоустройства. В 2008—2009 года занимал должность гендиректора ОАО «Пермавтодор». В 2012-м вернулся в администрацию и вновь стал курировать дорожное хозяйство и транспорт города. В марте 2021 года он покинул мэрию в связи с истечением срока контракта.