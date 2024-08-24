Минтранс РФ наградил медалью бывшего замглавы Перми

Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в окружении господина Дашкевича.
Как указано в приказе министерства, господин Дашкевич поощрен за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте».
Анатолий Дашкевич с 2004 года возглавлял городское управление внешнего благоустройства. В 2008—2009 года занимал должность гендиректора ОАО «Пермавтодор». В 2012-м вернулся в администрацию и вновь стал курировать дорожное хозяйство и транспорт города. В марте 2021 года он покинул мэрию в связи с истечением срока контракта.
В декабре 2021 года господин Дашкевич был назначен и. о. начальника Упрдор «Прикамье», в августе 2022 года утвержден в должности руководителя.
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона.