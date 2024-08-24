Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс РФ наградил медалью бывшего замглавы Перми

Министерство транспорта РФ наградило начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» Анатолия Дашкевича медалью «За строительство транспортных объектов».

Источник: Reuters

Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в окружении господина Дашкевича.

Как указано в приказе министерства, господин Дашкевич поощрен за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте».

Анатолий Дашкевич с 2004 года возглавлял городское управление внешнего благоустройства. В 2008—2009 года занимал должность гендиректора ОАО «Пермавтодор». В 2012-м вернулся в администрацию и вновь стал курировать дорожное хозяйство и транспорт города. В марте 2021 года он покинул мэрию в связи с истечением срока контракта.

В декабре 2021 года господин Дашкевич был назначен и. о. начальника Упрдор «Прикамье», в августе 2022 года утвержден в должности руководителя.

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона.