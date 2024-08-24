Уровень радиации после остановки энергоблока Ростовской АЭС оценили специалисты

Напомним, днем в пятницу, 23 августа, энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети из-за выявленного дефекта оборудования турбины. По данным компании, после отключения в 15.34 случился краткосрочный перебой электроэнергии в домах у потребителей, но к 16.50 электроснабжение было полностью восстановлено.