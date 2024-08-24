Уровень радиации после остановки энергоблока Ростовской АЭС оценили специалисты

Специалисты Росэнергоатома проверили радиационный фон после остановки первого энергоблока Ростовской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых, — заверили энергетики.
Напомним, днем в пятницу, 23 августа, энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети из-за выявленного дефекта оборудования турбины. По данным компании, после отключения в 15.34 случился краткосрочный перебой электроэнергии в домах у потребителей, но к 16.50 электроснабжение было полностью восстановлено.
Также на станции уведомили, что нет нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования.
— Сейчас в работе находятся энергоблоки № 3 и № 4, — уточнили в пресс-службе. — Энергоблок № 2 в июле был выведен в плановый ремонт.