Водителей во Владивостоке призывают к внимательности — ночью будут ремонтировать дороги

Локальный ремонт дорог города продолжат сегодня вечером, 24 августа, сотрудники муниципального учреждения «Содержания городских территорий» Владивостока (СГТ). Водителей призывают соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, работы будут идти на проспекте 100-летия Владивостока, вдоль парка Победы. Здесь специалисты уложат новое в асфальтобетонное полотно.
На Некрасовском путепроводе, от развязки возле стадиона Строитель по правой полосе движения в сторону города, рабочие выполнят снятие деформированных участков дорожного покрытия фрезой, а также уложат новый асфальт.
«Работы стартуют в 18.00 и будут проводиться в течение ночи. Возможны корректировки по погоде. Просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и планировать свой маршрут с учётом возможного затруднения транспорта!» — отметили в СГТ.
Напомним, в течение прошедшей недели во Владивостоке непогода препятствовала выполнению дорожных работ. Работы возобновились в пятницу, 23 августа. За ночь сотрудники СГТ уложили 490 тонн щебёночно-мастичного асфальтобетона на участке от района остановки «Парк Победы» до ж/д переезда на «Постышева», на отдельных участках Некрасовского путепровода уложили 150 тонн асфальта.