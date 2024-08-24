Водителей во Владивостоке призывают к внимательности — ночью будут ремонтировать дороги

«Работы стартуют в 18.00 и будут проводиться в течение ночи. Возможны корректировки по погоде. Просим всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и планировать свой маршрут с учётом возможного затруднения транспорта!» — отметили в СГТ.