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Шесть пушек вернули на Адмиралтейскую площадь в Воронеже после ремонта

Работа проводилась в рамках реконструкции первой очереди Петровской набережной.

Источник: Администрация Воронежа

В Воронеже на Адмиралтейскую площадь вернули шесть корабельных орудий, которые ранее забирали на реставрацию, сообщила пресс-служба городского управления культуры в пятницу, 23 августа. Всего на площади установлено 22 макета старых корабельных пушек Петровской эпохи — классических гладкоствольных орудий на четырехколесном станке для парусных боевых кораблей XVII—XVIII вв.

«В ходе проведения реконструкции территории Адмиралтейской площади было дано поручение — провести обследование, чтобы определить какие из них нуждаются в ремонте. В итоге было выявлено 6 макетов, которым требовалось приведение в порядок. Оперативно был заключен муниципальный контракт, по которому стоимость составила порядка 600 тысяч рублей», — следует из сообщения.

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