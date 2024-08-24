Шесть пушек вернули на Адмиралтейскую площадь в Воронеже после ремонта

«В ходе проведения реконструкции территории Адмиралтейской площади было дано поручение — провести обследование, чтобы определить какие из них нуждаются в ремонте. В итоге было выявлено 6 макетов, которым требовалось приведение в порядок. Оперативно был заключен муниципальный контракт, по которому стоимость составила порядка 600 тысяч рублей», — следует из сообщения.