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Погода на море 24 августа: на всех калининградских пляжах разрешено купаться, но следует проявлять осторожность

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 765 мм рт. ст. +19°
Источник: Клопс

В субботу, 24 августа, на всём побережье на море стихло волнение. Спасатели разрешают купание, но предупреждают об осторожности.

Температура воды колеблется от +18 до 20. Воздух на берегу прогреется до +23 °C.

Балтийск: с самого утра вывешен чёрный флаг, с 11.00 ожидается смена ветра и замена флага на жёлтый, купаться с осторожностью, температура воды +19−20 °C;

Зеленоградск: жёлтый флаг, на море достаточное волнение, проявлять осторожность, температура воды +20 °C;

Пионерский: на первом посту флага нет, на втором посту «Сосновый бор» — жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью, температура воды +20 °C, температура воздуха +23 °C;

Светлогорск: жёлтый флаг, отдых на воде разрешён, но аккуратно, температура воды +18 °C;

Янтарный: флаг жёлтый, купаться с осторожностью, температура воды +18 °C.

Информация актуальна на момент публикации.