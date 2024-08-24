Новые выделенные полосы заработают в Москве с 14 сентября

«В середине сентября в Москве заработают почти 9 км новых выделенных полос. Это сократит время в пути для пассажиров городского транспорта в среднем в три раза. Благодаря новым выделенным полосам аварийность на дорогах снижается почти на 25%. Мы стремимся сделать поездки безопаснее и комфортнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.