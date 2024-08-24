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Новые выделенные полосы заработают в Москве с 14 сентября

Новые выделенные полосы заработают в столице с 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 14 сентября в Москве начнут работать новые выделенные полосы. Сделали их в центральной части города, на северо-востоке и на западе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полосы охватят 28 городских и 24 областных маршрутов. На них совершают около 350 тыс. поездок в рабочий день вне сезона отпусков.

«В середине сентября в Москве заработают почти 9 км новых выделенных полос. Это сократит время в пути для пассажиров городского транспорта в среднем в три раза. Благодаря новым выделенным полосам аварийность на дорогах снижается почти на 25%. Мы стремимся сделать поездки безопаснее и комфортнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как указано в материале, всего с начала 2024 года в Москве ввели 10 выделенных полос общей протяженностью 3,5 км. Они охватывают 57 маршрутов, на которых совершают более 220 тыс. поездок в будни.