На оснащение медучреждений на Дону власти дополнительно направят 12 млн рублей

Почти 12 миллионов рублей для дополнительного оснащение медицинских учреждений Ростовской области направят из регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
— Также на сумму свыше 6,2 млн рублей будут закуплены мебель и оборудование областной стоматологической поликлиники, — уточнили в пресс-службе главы региона.
Деньги пойдут на закупку инвентаря Ростовской областной клинической больницы, детской городской больницы № 1 в Ростове, а также медицинского оборудования для областной клинической больницы № 2, БСМП Таганрога и центральных больниц Азовского и Октябрьского районов.
Кроме того, новым оснащением обеспечат и городские поликлиники № 9 и № 42 в Ростове-на-Дону.