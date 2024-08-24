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На оснащение медучреждений на Дону власти дополнительно направят 12 млн рублей

Губернатор Василий Голубев направил 12 млн рублей объектам здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

Почти 12 миллионов рублей для дополнительного оснащение медицинских учреждений Ростовской области направят из регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

— Также на сумму свыше 6,2 млн рублей будут закуплены мебель и оборудование областной стоматологической поликлиники, — уточнили в пресс-службе главы региона.

Деньги пойдут на закупку инвентаря Ростовской областной клинической больницы, детской городской больницы № 1 в Ростове, а также медицинского оборудования для областной клинической больницы № 2, БСМП Таганрога и центральных больниц Азовского и Октябрьского районов.

Кроме того, новым оснащением обеспечат и городские поликлиники № 9 и № 42 в Ростове-на-Дону.