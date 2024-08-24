На оснащение медучреждений на Дону власти дополнительно направят 12 млн рублей

Деньги пойдут на закупку инвентаря Ростовской областной клинической больницы, детской городской больницы № 1 в Ростове, а также медицинского оборудования для областной клинической больницы № 2, БСМП Таганрога и центральных больниц Азовского и Октябрьского районов.