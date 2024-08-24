Новый филиал школы искусств, ремонт дорог на 47 млн рублей и жилье сироте: В администрации Ростова прошел прием граждан

От ремонта дорог — общегородских и внутриквартальных — до жилья сироте и дополнительном образовании для школьников. Все эти вопросы волнуют многих жителей донской столицы. И в пятницу, 23 августа, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел личный прием граждан, рассмотрев обращения людей.
«МЫ ИДЕМ НА СВОЕГО РОДА ЭКСПЕРИМЕНТ».
Так, жители микрорайона Платовский, который относится к Первомайскому району города, переживают за своих детей. Сейчас там живут около двух тысяч дошкольников и школьников, но после школы им негде развивать свои таланты. Встал вопрос о необходимости открытия в микрорайоне учреждения дополнительного образования.
— Сообщил заявителю хорошую новость. Уже с 1 сентября на базе новой построенной в Платовском школы № 85, которую мы запускаем в предстоящий День знаний, откроется и филиал детской школы искусств № 1 имени В. С. Ходоша, — рассказал Алексей Валентинович. — Мы идем на своего рода эксперимент. Это первый для нас подобный опыт создания учреждения дополнительного образования при общеобразовательной школе.
В этом филиале смогут заниматься 253 ребенка. На базе ДШИ сформируют пять классов и создадут четыре отделения: хоровое, хореографическое, музыкальное, изобразительного искусства.
— Деньги на инструменты, оборудование, мебель, зарплату преподавателям выделены из городского бюджета на августовском заседании Гордумы.
ВНИМАНИЕ — ДОРОГАМ.
Традиционно несколько обращений поступили от автолюбителей, которые постоянно ездят по городским магистралям. Одно из них касалось сроков ремонта дороги по улицам Дачной и 56-й Армии. Она пропускает большое количество автомобильного трафика, ведь здесь находится целый ряд важных социальных объектов. При активной эксплуатации эти транспортные артерии в последний раз ремонтировали девять лет назад, в 2015 году, и они нуждаются в обновлении.
— Ремонт двух этих улиц запланирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», финансирование предусмотрено, — проинформировал глава. — Сметная стоимость работ составляет 47, 2 миллиона рублей. Они должны быть выполнены в срок до 1 октября.
Помимо основных городских магистралей немало внимания обращается и на внутриквартальные проезды, которые со временем тоже разбиваются до глубоких ям. Их также важно приводить в порядок.
— Жители дома по улице Зорге, 27/6, попросили отремонтировать дорогу, которая проходит через их двор. Уведомил, что новый асфальт появится по их адресу до 15 сентября.
Также Алексей Логвиненко отметил, что в минувшем году в городе впервые за долгое время приступили к ремонту внутриквартальных или дворовых проездов.
— В 2023 году отремонтировали 56,3 тысячи квадратных метра проезжей части. И в этом сезоне работа продолжается. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 103,4 миллиона рублей.
КВАРТИРЫ СИРОТАМ.
Кроме того, в ходе личного приема глава рассмотрел вопрос приобретения жилья ребенку-сироте. Сейчас молодой человек получает в колледже профессию автомеханика и пока живет у тети.
— Мы уже купили для него хорошую однокомнатную квартиру с ремонтом площадью 34,5 квадратных метра в современном доме в переулке Андреева, что в микрорайоне Суворовском. После оформления всех необходимых документов он сможет справить новоселье, — заявил Алексей Логвиненко. — Также поручил помочь парню найти работу по специальности после окончания колледжа. Кроме того, обеспечим жильем и его брата, которому в этом году исполнилось 18 лет.
ВОПРОС БЛАГОУСТРОЙСТВА.
С просьбой осветить улицу в ночное время обратились к главе жители Александровки.
— Заявитель пожаловался на отсутствие уличного освещения в переулке Красных Партизан от проспекта 40-летия Победы до улицы Кржижановского. Решим и этот вопрос. Проведем новую линию в рамках программы развития муниципального коммунального предприятия «Ростгорсвет» и установим в переулке к середине ноября 30 светодиодных светильников.
Решение всех вопросов, с которыми к нему обратились ростовчане, Алексей Логвиненко взял под личный контроль.