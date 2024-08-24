Новый филиал школы искусств, ремонт дорог на 47 млн рублей и жилье сироте: В администрации Ростова прошел прием граждан

Традиционно несколько обращений поступили от автолюбителей, которые постоянно ездят по городским магистралям. Одно из них касалось сроков ремонта дороги по улицам Дачной и 56-й Армии. Она пропускает большое количество автомобильного трафика, ведь здесь находится целый ряд важных социальных объектов. При активной эксплуатации эти транспортные артерии в последний раз ремонтировали девять лет назад, в 2015 году, и они нуждаются в обновлении.