Михаил Смирнов доложил Вячеславу Федорищеву о выполнении его поручений в сфере ТКО

— Муниципальным образованиям региона уже в 4-м квартале этого года будут доведены средства на обустройство контейнерных площадок, в объеме, превышающем весь предшествующий трехлетний период. Работа начнется с самых «запущенных» объектов. Жители увидят изменения «на земле». Настойчиво и последовательно будем приводить отрасль в порядок. Понимаю, что люди заждались результатов в этой сфере, постараемся максимально ускориться, — сообщил Михаил Смирнов.