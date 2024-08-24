Стадион «Уэмбли» подарил Тейлор Свифт уникальную гитару

Легендарный лондонский стадион «Уэмбли» наградил Тейлор Свифт ее собственной персональной гитарой «Уэмбли». Подарок был преподнесен в связи с тем, что она стала первой сольной исполнительницей, выступившей на арене восемь раз за один тур.