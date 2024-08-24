Стадион «Уэмбли» подарил Тейлор Свифт уникальную гитару

Легендарный лондонский стадион «Уэмбли» наградил Тейлор Свифт ее собственной персональной гитарой «Уэмбли». Подарок был преподнесен в связи с тем, что она стала первой сольной исполнительницей, выступившей на арене восемь раз за один тур.
«Уэмбли» объявил об этом событии в своих социальных сетях, опубликовав фотографию музыкального инструмента. На черно-голубой гитаре написано: «До свидания, Тейлор. Это была история любви “Уэмбли”».
На этой неделе Тейлор Свифт отыграла свои последние европейские концерты в рамках тура The Eras. После двухмесячного отпуска певица продолжит концерты в Северной Америке.
Закулисье тура можно увидеть в ее новом клипе на песню I Can Do It With a Broken Heart (2024).