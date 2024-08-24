Военная хитрость, выжженная земля и любовь: как освобождали Кишинев от фашистов

«На весь город было четыре врача, местные жители меня очень уважали, в том числе и за то, что в отличие от довоенных медиков я не брала с них денег за лечение, в качестве благодарности могла принять только цветы. Так и назвали — “пани доктор совитка, ничого не бере, лише квити”. Переживала за Алексея, который часто уезжал в командировки по области, посещая отдаленные села. Тогда даже в городе среди бела дня часто убивали советских военных, а в лесах вовсю орудовали бандеровцы. Когда мы уезжали, нам устроили прощальный ужин в ресторане — собралось командование, партийный актив, местные руководители. Один из гостей, председатель передового колхоза, уже подвыпив, признался мне: “А знаете, что ваш муж обязан вам жизнью? Несколько лет я был командиром отряда бандеровцев, и мы получили задание ликвидировать его, когда он организовывал выборы в Верховный совет в селах. Но, увидев вас рядом с ним, я приказал не стрелять. Мы его убьем, она уедет, и кто будет лечить наших детей? И с моими доводами все согласились”.