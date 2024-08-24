Военная хитрость, выжженная земля и любовь: как освобождали Кишинев от фашистов

Тысячи людей приняли участие в марше по главным улицам Кишинева в честь отмечаемого 24 августа 80-летия освобождения Молдавии от фашистских оккупантов. Они прошли от памятника освободителям у здания Академии наук до мемориала воинской славы «Вечность», где возложили цветы к Вечному огню и могилам павших советских воинов.
«В этом году марш Освобождения проходит под знаменем 2-го гвардейского штурмового батальона 273-го “кишиневского” стрелкового полка 89-й дивизии, которым командовал Герой Советского Союза, почетный гражданин молдавской столицы Алексей Бельский. Его бойцы 24 августа 1944 года первыми ворвались в Кишинев и водрузили в его центре красное знамя, копию которого мы изготовили специально к празднику».
По его словам, в этот день для участников марша организованы автобусные маршруты к мемориальному комплексу «Шерпенский плацдарм» на Днестре, который к юбилею был приведен в порядок поисковиками. Именно здесь в августе 1944 года начиналась легендарная Ясско-Кишиневская операция, которую историки назвали «Каннами на Балканах». В ходе этой битвы Красная армия в течение нескольких дней разгромила более чем полумиллионную группировку немецко-румынских войск, освободила Молдавию, были выведены из войны Румыния и Болгария.
Фронтовая судьба
В преддверии нынешней памятной даты в одном из своих блокнотов я разыскал запись беседы с участником освобождения Кишинева, фронтовым хирургом Лидией Алексеевной Бельской, которой, к сожалению, уже пять лет как нет в живых. Мы познакомились с ней 20 лет назад на съемках документального фильма об истории российско-молдавских отношений. По сценарию в нем был эпизод о ее муже Алексее Бельском, батальон которого 24 августа 1944 года водрузил в центре молдавской столицы красный флаг. Героям салютовала Москва, а полку, в котором служили Алексей и Лидия, было присвоено звание «кишиневского». А тогда еще гвардии капитан Бельский был награжден орденом Отечественной войны.
После войны на здании, в месте, где был водружен флаг, появился барельеф, посвященный подвигу советских солдат, Бельскому присвоили звание почетного гражданина молдавской столицы, руководство республики пригласило его жить в Кишинев. После его смерти в 1970 году именем героя была названа одна из улиц в новом микрорайоне столицы. Однако с наступлением независимости пришедшие к власти в Молдавии политики убрали барельеф, напоминающий об освобождении города от фашистов, а улицу Бельского переименовали в честь одного из властителей соседней Румынии.
Бельская, когда я позвонил ей с просьбой записать интервью на улице, которая носила имя ее мужа, неожиданно пригласила в гости, и я провел у нее дома несколько часов, записывая рассказ о ее удивительной фронтовой судьбе. О том, как с самого начала, когда она вместе с выпускницами медицинского училища в Саратове в 1942 году ушла добровольцем на фронт, их эшелон по пути в Москву попал под бомбежку, в которой погибли ее подруги. Как затем в палатках, землянках, часто при свете изготовленной из гильзы снаряда коптилке или керосиновой лампе она спасала жизни тяжелораненых.
«Нашей главной задачей было как можно быстрее оказать помощь раненым. Поэтому полковой медпункт устраивали в нескольких сотнях метров от передовой, где нас и бомбили, и обстреливали. Взрывы, свист пуль и осколков, иногда взрывной волной раненого сбрасывало с операционного стола… Встаешь и начинаешь себя ощупывать и соображать — руки, ноги целы, голова на месте — и командуешь: “Поднимайте раненого, продолжаем операцию”. Там я научилась спать стоя, в кратких перерывах у операционного стола, пока одного раненого уносили на перевязку, а другого готовили к операции».
У ее фронтовой истории, как это полагается по законам драматургии, был и счастливый конец — свадьба, которую они с Бельским сыграли в поверженном Берлине.
Штурм Кишинева
«Об Алексее я впервые узнала в Молдавии, мы воевали в одном полку 5-й ударной армии генерала Николая Берзарина. Раненые его штурмового батальона с гордостью рассказывали мне о своем храбром командире, который к выполнению боевых задач относился тщательно, чтобы сберечь жизни подчиненных, — лично ходил в вылазки за линию фронта, где осматривался и все тщательно записывал: где танки, где артиллерия, опорные пункты, продумывал каждую деталь. Перед наступлением всегда спрашивал, может, кто болен или получил плохое письмо из дома, и обычно отстранял его от боя, давая другое задание», — вспоминала Лидия Алексеевна.
По ее словам, в этом он был похож на своего командующего Берзарина, который, по воспоминаниям маршала Победы Георгия Жукова, к выполнению боевых задач всегда подходил творчески. Именно благодаря умелому руководству генерала Кишинев был взят хоть и с боями, но с небольшими потерями.
Фашисты, несмотря на то что в Молдавии у них была хорошая агентурная сеть, в это поверили и держали на этом участке самые боеспособные части своей шестой армии. Той самой, что под командованием фельдмаршала Паулюса попала в окружение и сдалась под Сталинградом, а потом по приказу Гитлера была вновь сформирована. В августе 1944 года, после ударов, которые советское командование, как и в битве на Волге, провело против находившихся на флангах менее боеспособных румынских дивизий, она вновь оказалась под угрозой оказаться в котле и спешно начала отступление к реке Прут. Когда это обнаружила советская разведка, 5-я ударная армия перешла в наступление и на плечах противника ее передовые части ворвались в Кишинев. На острие этой атаки, как всегда, шел батальон Бельского.
«Перед наступлением наша артиллерия и авиация нанесли по фашистам внезапный мощный удар. Такой я видела потом только при штурме Берлина. Несколько часов земля дрожала под ногами, озаренное огнем ночное небо светилось, словно днем. Когда к утру в атаку пошли танки и пехота, выяснилось, что на глубину до 10 км земля выгорела, стала черной как уголь. Оборона немцев была полностью уничтожена — траншеи, вырытые в полный рост, превратились в мелкие рытвинки, иногда попадались чудом уцелевшие блиндажи и доты, в которых были мертвые фашисты без видимых ранений — смерть наступала от ударной волны и удушья после разрывов снарядов и бомб. Стояла 40-градусная жара, на некоторых участках гитлеровцы, засев в заранее подготовленных опорных пунктах, пытались оказать сопротивление, чтобы задержать нас, но гвардейцы быстро подавляли их и уже к вечеру вышли к окраинам Кишинева», — вспоминала Бельская.
По ее словам, на всем этом пути советских солдат радостно встречали местные жители. «В городах и селах Молдавии нас встречали как освободителей — люди, которые сами сильно пострадали от тягот войны и были бедны, вышли навстречу нашим солдатам. Они несли цветы, еду, фрукты, вино, угощали нас, обнимали, целовали, все радовались. Мы тоже угощали их своей нехитрой солдатской снедью — тушенкой, кашей, делились захваченными у гитлеровцев трофеями. Обидно, когда теперь некоторые молдавские политики и историки называют наших солдат оккупантами. Оккупантов простые люди никогда не встречают с распростертыми объятиями», — говорила она.
В 1944 году Кишинев был сильно разрушен, на месте многих зданий в центре были сплошные руины.
«Когда через 20 лет нас с Алексеем пригласили поселиться в молдавской столице, мы были поражены, как быстро она была восстановлена. Центр было не узнать — вместо развалин, глинобитных “шанхаев” с узкими улочками в центре города выросли многоэтажные белокаменные дома, широкие проспекты, спроектированные с применением национального колорита уроженцем Молдавии, знаменитым советским архитектором Щусевым. В магазинах и на рынках изобилие овощей, фруктов, продуктов, вин на любой вкус. Кишинев нам очень понравился, и мы приняли приглашение — к тому времени Алексей увольнялся в запас по состоянию здоровья, в боях он себя не щадил — у него было много тяжелых ранений. После одного из них он целых полгода провел в госпиталях, но снова вернулся на фронт».
Свадьба в Берлине
Звание Героя Бельский получил за прорыв глубоко эшелонированной немецкой обороны во время Висло-Одерской операции. Отличилась на Висле и Лидия, которая под шквальным огнем противника на резиновой лодочке переправилась через реку на плацдарм, который на другом берегу захватили наши войска, где спасала раненых, а в перерывах помогала отбивать атаки. За этот подвиг ее наградили орденом Красной Звезды.
А в ходе штурма Берлина Бельский придумал ход, который вошел затем в учебники по военному искусству. Со своими бойцами, вооруженными дымовыми шашками и гранатами, они двигались по крышам одной из центральных улиц города — Фридрихштрассе, которая вела к зданию рейхсканцелярии. Фашисты оборонялись с отчаянием обреченных — почти из каждого окна вели огонь из пулеметов, гранатометов, огнеметов. Но бойцы Бельского методично подавляли огневые точки и создавали дымовую завесу, под покровом которой к центру города прорвались танки и артиллерия. Это был тот самый уникальный случай, когда бронетехнику опередила и прикрыла пехота.
«За этот подвиг Берзарин представил Бельского ко второй Звезде Героя, но уже в июне генерал погиб, и вместо того, чтобы получить награду, Алексей стоял в почетном карауле у гроба своего командующего», — рассказала Бельская.
Когда бои стихли, Алексей познакомился с Лидией и сделал ей предложение. Как он потом признался, загадал, что женится только после войны, если останется жив — его штурмовой батальон всегда находился на острие атаки, играя в рулетку со смертью.
«Сватовство застало врасплох, но я согласилась. А дальше было как в сказке — жених на два дня исчез: оказывается, его назначили комендантом одного из районов Берлина, и он помогал Берзарину, который был комендантом всего города, кормить голодное население — в полевых кухнях варили кашу и прямо на улице раздавали ее всем нуждающимся. А на третий день прикатил к нашему госпиталю на шикарном “Мерседесе” и пригласил меня с подружками на обед. В ресторане, куда мы приехали, вход оказался устланным цветами, накрыты столы, за которыми ждали его фронтовые товарищи во главе с генералом, который вдруг радостно воскликнул: “Наконец и невесту привезли!” Я растерялась, а Алексей тихо сказал: “Лидочка, это наша свадьба, ты не подводи меня, пожалуйста”, — вспоминала она.
В Германии супруги провели еще несколько лет — Бельский был назначен комендантом города Шверин, а потом и Вардемюнде. В 1950 году его перевели в украинский город Станислав (сейчас Ивано-Франковск).
«На весь город было четыре врача, местные жители меня очень уважали, в том числе и за то, что в отличие от довоенных медиков я не брала с них денег за лечение, в качестве благодарности могла принять только цветы. Так и назвали — “пани доктор совитка, ничого не бере, лише квити”. Переживала за Алексея, который часто уезжал в командировки по области, посещая отдаленные села. Тогда даже в городе среди бела дня часто убивали советских военных, а в лесах вовсю орудовали бандеровцы. Когда мы уезжали, нам устроили прощальный ужин в ресторане — собралось командование, партийный актив, местные руководители. Один из гостей, председатель передового колхоза, уже подвыпив, признался мне: “А знаете, что ваш муж обязан вам жизнью? Несколько лет я был командиром отряда бандеровцев, и мы получили задание ликвидировать его, когда он организовывал выборы в Верховный совет в селах. Но, увидев вас рядом с ним, я приказал не стрелять. Мы его убьем, она уедет, и кто будет лечить наших детей? И с моими доводами все согласились”.
Позже, когда советская власть объявила амнистию для тех, кто сложит оружие, он вышел из леса и даже был назначен председателем колхоза, который вывел в передовые. «Когда мы уехали оттуда, у меня словно камень с души свалился — в Молдавии отношение к советским военным тогда было совершенно иное. Правительство Молдавии еще в годы войны взяло шефство над “кишиневским” полком — гости из республики часто приезжали в часть с подарками: с угощениями и, конечно же, молдавским вином. Жаль, правда, что десятилетия спустя некоторые горе-политики пытаются переписать историю, натравить людей на победивших фашизм советских солдат», — сказала Бельская.
В 2012 году справедливость все же была восстановлена — муниципальный совет Кишинева принял решение вернуть городским улицам имена героев, освобождавших Молдавию от фашистов, — маршалов Тимошенко и Толбухина, генерала Берзарина и полковника Бельского. Правда, их именами назвали небольшие улочки в новом микрорайоне столицы. На здании, где бойцы Бельского установили красный флаг, вновь открыта мемориальная доска, а Лидию Бельскую незадолго до ее ухода из жизни президент Молдавии Игорь Додон удостоил высшей награды страны — Ордена Республики".