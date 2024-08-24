Торжественные линейки в День знаний в Ростовской области не проведут на улице

День знаний — 2024 в Ростовской области пройдет в непривычном формате. Во-первых, торжественные линейки пройдут не 1-го, а 2 сентября. А, во-вторых, дети не будут собираться в школьных дворах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.