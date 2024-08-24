Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торжественные линейки в День знаний в Ростовской области не проведут на улице

В Ростовской области изменится формат торжественных линеек 2 сентября.

Источник: Комсомольская правда

День знаний — 2024 в Ростовской области пройдет в непривычном формате. Во-первых, торжественные линейки пройдут не 1-го, а 2 сентября. А, во-вторых, дети не будут собираться в школьных дворах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

— Школьные линейки не отменяются, но они будут организованы в закрытых помещениях, — прокомментировали изменения в пресс-службе.

Об этом стало известно накануне вечером после заявления губернатора Ростовской области Василия Голубева о временном запрете на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Но ограничение не касается встреч, которые организованы по ряду требований.

— Мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности, — проинформировал жителей региона губернатор на своей официальной странице в соцсети.

Добавим, что такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения.