Торжественные линейки в День знаний в Ростовской области не проведут на улице

День знаний — 2024 в Ростовской области пройдет в непривычном формате. Во-первых, торжественные линейки пройдут не 1-го, а 2 сентября. А, во-вторых, дети не будут собираться в школьных дворах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
— Школьные линейки не отменяются, но они будут организованы в закрытых помещениях, — прокомментировали изменения в пресс-службе.
Об этом стало известно накануне вечером после заявления губернатора Ростовской области Василия Голубева о временном запрете на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Но ограничение не касается встреч, которые организованы по ряду требований.
— Мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности, — проинформировал жителей региона губернатор на своей официальной странице в соцсети.
Добавим, что такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения.