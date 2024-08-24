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Выделенные полосы для автобусов появятся на двух улицах в Ростове в сентябре

С 7 сентября на двух улицах Ростова появятся выделенные полосы для автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре в Ростове-на-Дону появятся выделенные полосы для общественного транспорта на двух улицах. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.

Известно, что нововведения вступят в силу в субботу, 7 сентября.

— Для повышения эффективности функционирования общественного пассажирского транспорта будет организована выделенная полоса для общественного пассажирского транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Новаторов до проспекта Михаила Нагибина в западном направлении, — уточнили в администрации.

Кроме того, выделенная полоса для автобусов и такчи появится и по улице Ларина на участке от переулка Педагогического до улицы Немировича-Данченко.