В Омской области чиновники лично проверят все переходы у школ и детсадов

Сегодня, 24 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел традиционное субботнее оперативное совещание с главами муниципалитетов и членами регионального правительства.
Обсуждалась главная тема недели — начало учебного года. Акцент был сделан на безопасности детей на дорогах. Пешеходные переходы возле школ и детсадов чиновники по поручению губернатора проверят лично.
«Уже совсем скоро дети пойдут в школу. Поставил задачу мэру города Омска Сергею Николаевичу Шелесту и главам районов области лично проверить все пешеходные переходы возле школ, детских садов», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Обязательное требование к переходам — наличие разметки и соответствующих дорожных знаков. Все выявленные замечания необходимо будет устранить до 1 сентября.