«Для этого Бог дал мне жить долго»: Пенсионерка в 91 год узнала о судьбе отца-дончанина, которого она провожала на фронт

— Он говорил, что их часть стояла в лесу недалеко от станицы Белореченской. Началась бомбежка. Они все были в окопах. Папа с напарником тоже были в окопе. Второй номер, его напарник, во время бомбежки выскочил из окопа под дерево и был ранен. Потом, после бомбежки, они не нашли ни окопа, ни папу моего. Искать было некогда, потому что поступил приказ отступать.