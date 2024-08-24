«Для этого Бог дал мне жить долго»: Пенсионерка в 91 год узнала о судьбе отца-дончанина, которого она провожала на фронт

В конце мая этого года поисковики отряда «01 регион», проводя работы у поселка Первомайского Майкопского района Республики Адыгея, нашли окоп со стрелянными гильзами и останками двоих бойцов. У одного при себе был отлично сохранившийся смертный медальон. Он принадлежал Трофиму Ильичу Ковалеву, 1910 года рождения, из слободы Большая Орловка Мартыновского района Ростовской области.
К розыску родственников бойца подключилось донское поисковое объединение «Миус-Фронт». Они смогли разыскать дочь Трофима Ильича — Веру Трофимовну. Сейчас 91-летняя женщина живет в Москве.
Вера Трофимовна рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как провожала отца на фронт и как всю жизнь ждала новостей о нем.
ХЛЕБУШЕК ПЕРЕДАЛ ЗАЙЧИК.
По словам Веры Трофимовны, с родителями она не проводила много времени. Перед войной и мать, и отец работали в колхозе. Он — трактористом, она — дояркой.
— Родители практически все время были в бригаде. А я была с бабушкой. Поэтому я очень мало знаю о них. Только то, что они очень хорошо работали. Трудодней у них было море. Но жили мы все равно очень скромно.
Из довоенных лет Вера Трофимовна особенно запомнила, как отец приносил ей хлеб.
— Я росла очень болезненным ребенком, ела неважно. Папа, когда зимой отремонтируют трактора, возил зерно из Большой Орловки на элеватор железнодорожной станции Куберле. И он всегда привозил с собой какую-то еду.
Доставал из котомки уже раскрошившейся хлеб и говорил: «Ты знаешь, вот еду, а по степи заяц бежит. И говорит: Отнеси своей дочке кусочек хлеба. Вот я тебе его и привез». А я его весь тогда и съедала. Так он меня кормил.
СТОЯЛИ НА БЕРЕГУ РЕКИ, ПОКА БЫЛО ВИДНО.
Летом 1941 года Трофиму Ильичу пришла повестка. Он должен был явиться на комиссию в Большую Мартыновку.
— Когда отец вернулся оттуда, я выходила из дома. А он стоял у забора, спиной ко мне. Сосед через дорогу спрашивает: «Ну что?» И папа сказал одно слово: «Годен». А 16 октября 1941 года мы его провожали.
— Мама меня взяла в Мартыновку, чтобы проводить папу. Приехали мы туда. Помню, какой огромной мне казалась здешняя площадь. Везде стояли повозки. Со всего района привезли мобилизованных и, естественно, провожающих.
Мать с дочерью там провели почти весь день. Во второй половине дня мобилизованных построили.
— Им скомандовали, чтобы они отправлялись. И они пошли в сторону моста через реку Сал. А мы, провожающие, двинулись вслед за ними. Дошли до моста.
Мужской строй остановили и сказали: «Прощайтесь». Помню, как мы стояли втроем — мама, папа и я — и обнимались. О чем в этот момент говорили, совершенно не помню. Может быть, просто молча стояли. А потом раздалась команда: «Стройтесь».
Красноармейцы перешли через мост и пошли по степной дороге. Провожающих дальше не пустили.
— И мы стояли, пока их было видно. Поехали домой только тогда, когда их силуэты совсем пропали.
КОРОТКИЕ, НО БЕСЦЕННЫЕ ПИСЬМА.
А потом стали приходить письма — не как сейчас привычные конверты, а небольшие треугольники.
Трофим Ильич учился недолго, письма у него были простыми. Обычно они начинались: «Здравствуйте, дорогие…» А потом: «У меня все хорошо. Как живете, как здоровье?» И все.
В ответ на них Вера Трофимовна с мамой писали ответы. Один из таких случаев ей хорошо запомнился.
— Первый класс закончила и считала, что я — большой грамотей. А мама всего три месяца училась. И мы с мамой как-то начали спорить. Она написала «Район». А я говорила, что надо заменить на «Раен».
Адрес отца, куда отправлялись письма, дочь уже не помнит. Только что в конце было написано: «Первая рота ПТР», так как Трофим Ильич служил первым номером расчета противотанкового ружья.
За все время семья получила от бойца не много писем. Их перестали приносить незадолго до немецкой оккупации.
— Для нас эти письма были бесценными. Мы их бережно хранили. Но когда мама умерла в 1948 году, родственники все распродали. А эти письма, скорее всего, выбросили.
О ГИБЕЛИ РАССКАЗАЛ СОСЛУЖИВЕЦ.
Летом в 1943 или 1944 году, в Большую Орловку вернулся комиссованный однополчанин Трофима Ильича. Он рассказал родным о его последнем бое. Тогда Веру Трофимовну мама взяла с собой послушать бойца.
— Он говорил, что их часть стояла в лесу недалеко от станицы Белореченской. Началась бомбежка. Они все были в окопах. Папа с напарником тоже были в окопе. Второй номер, его напарник, во время бомбежки выскочил из окопа под дерево и был ранен. Потом, после бомбежки, они не нашли ни окопа, ни папу моего. Искать было некогда, потому что поступил приказ отступать.
Официального подтверждения того, что Трофим Ильич погиб, семья так и не получила. Он числился пропавшим без вести. Позже командир части написал письмо отцу бойца, Илье Семеновичу, что его сын погиб.
ДАЙ БОГ ВСЕМ ТАКИХ МАМ.
После того, как у Веры Трофимовны не стало и мамы, она стала жить с дедушкой, который, кстати, воевал еще в гражданскую войну с Семеном Буденным и от которого получил серебряную шашку. Сейчас она хранится в музее в Волгограде. А во время Великой Отечественной преподавал в военной школе «Выстрел» в Солнечногорске под Москвой.
— Дедушка с бабушкой не дали мне пропасть. Они помогли мне и школу закончить, и потом разрешили в институт поступить. И в институте помогали материально. Бабушка мне не родная по крови. Но я всегда говорю, что дай Бог, чтобы у всех были такие мамы, как у меня моя неродная бабушка.
«МНЕ ВСЕГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ОН ГДЕ-ТО ЖИВОЙ».
Так как места захоронения отца не было, да и где точно он погиб никто не знал, у дочери появилась своя традиция.
— Каждый раз, когда на поезде мы останавливались на станции Белореченской, в любое время, я всегда выходила в тамбур и думала о папе.
Долгие годы, до известия поисковиков, женщина вспоминала отца живым.
— Поскольку я его не хоронила, мне всегда казалось, что вот он где-то живой. Думаю, для этого Бог дал мне жить так долго. Чтобы я наконец смогла попрощаться с отцом, похоронить его по-человечески, как героя.
Спустя много лет поисковики рассказали, что нашли тот самый окоп, и в нем — Трофима Ильича. Здесь же они повсюду натыкались стреляные гильзы от противотанкового ружья, а целого патрона не встретили ни одного.
Руководитель поискового движения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, встречаясь с Верой Трофимовной, рассказал ей, что во время авианалета Трофим Ильич мог стрелять в самолеты врага из своего противотанкового ружья. И, судя по всему, сражался он до конца.
Теперь семья Трофима Ильича знает, где смогут навещать своего погибшего героя — на мемориальное кладбище на Самбекских высотах. Вера Трофимовна вместе с родственниками обязательно придет туда 30 августа, когда пройдет перезахоронение.