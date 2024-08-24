Более шести млрд направят на подготовку отопительного сезона в Иркутской области

Больше шесть миллиардов рублей потратят на подготовку к отопительному сезону в 2024—2025 году. Как сообщили в правительстве Иркутской области, озвучили эту сумму на заседании оперативного штаба, в котором приняли участие представители 42 муниципальных образований региона, органы контроля и надзора, а также ресурсоснабжающие организации.