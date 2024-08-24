Более шести млрд направят на подготовку отопительного сезона в Иркутской области

Больше шесть миллиардов рублей потратят на подготовку к отопительному сезону в 2024—2025 году. Как сообщили в правительстве Иркутской области, озвучили эту сумму на заседании оперативного штаба, в котором приняли участие представители 42 муниципальных образований региона, органы контроля и надзора, а также ресурсоснабжающие организации.
На данный момент приоритетной задачей является минимизация рисков, связанных с наступлением холодов. На необходимые работы деньги выделят в первую очередь.
— В рамках подготовки к отопительному периоду заменено свыше 22 километров ветхих тепловых сетей, более 35,5 километра водопроводных сетей, свыше 10,7 километра канализационных сетей и 241 километр электросетей. Ведётся подготовка сетей, котельных и жилищного фонда, а также проходит Северный завоз топливно-энергетических ресурсов, — рассказал заместитель министра жилищной политики и энергетики региона Евгений Ветров.
Сейчас специальные комиссии приступили к работе по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых и электросетевых организаций. Также контролирует процесс прокуратура и представители министерства и центра энергоресурсосбережения.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил контролировать подготовку каждую неделю, а в некоторых районах каждый день.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сезон клещи покусали более 15 тысяч жителей Иркутской области.