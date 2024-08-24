Волгоградским садоводам рассказали о полезных культурах

Сидераты могут улучшить структуру почвы, напитать ее полезными веществами. Главный агроном регионального Союза садоводов Татьяна Орлова рассказала, какие виды этих растений лучше выбрать при посадке.
Одна из самых популярных культур — рожь. Она питает и оздоравливает землю. Также для посадки используют белую горчицу.
В список популярных сидератов вошли ячмень и бобовые травы.
Чаще всего в качестве сидератов из бобовых трав применяют люпин, клевер, донник, их действие на почву очень положительно.
Посеять сидераты можно и в саду — между деревьев или на пустующих участках.
Они являются хорошими предшественниками для растений.