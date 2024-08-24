Mötley Crüe анонсировали мини-альбом Cancelled

Глэм-метал-группа Mötley Crüe выпустит новый мини-альбом Cancelled, в который войдет кавер-версия песни Beastie Boys «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)» (1986). EP также дополнит их недавний сингл Dogs of War (2024).
Живое исполнение группой Fight For Your Right полюбилось фанатам с тех пор, как было впервые представлено в 2023 году, пишет Billboard.
То, что начиналось как пара идей для демо, превратилось в этот мини-альбом, спродюсированный Бобом Роком. Мы с нетерпением ждем возможности как можно скорее вернуться в студию и написать еще больше новой музыки.
Mötley Crüe
глэм-метал-группа.
Мини-альбом Mötley Crüe «Cancelled» увидит свет 4 октября.
Не так давно стало известно, что в сентябре выйдет документальный сериал Nöthin' But a Good Time о глэм-метале.