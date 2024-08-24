Что надо знать о Саудовской Аравии в 2024 году

— Деньги на переезд и аренду дома выделила компания мужа. Нам нужно было только выбрать то, что нам нравится. Мы остановились на доме в небольшом коттеджном поселке в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Большинство иностранцев живут именно в таких поселках, но есть и те, кто снимает отдельные дома или квартиры. На мой взгляд, в комплексе жить проще и удобнее. В первую очередь потому, что на территории таких комплексов есть вся необходимая инфраструктура — магазины, бассейны, детские площадки. Наличие последних было для нас особенно важно, так как в Эр-Рияде не так много мест, где можно погулять с ребенком на открытом воздухе.