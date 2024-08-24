Досрочное голосование началось в Иркутской области

Досрочное голосование на муниципальных выборах началось 24 августа. Все необходимые документы отправились в удаленные и труднодоступные территории Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии Иркутской области.
Первыми выбрать депутата думы смогут жители поселка Большие Коты. Он расположен на берегу Байкала, поэтому документы пришлось заранее переправлять по воде в сопровождении полицейского. Теперь 42 зарегистрированных избирателя смогут с легкостью проголосовать.
— 25 августа запланировано досрочное голосование в удаленных территориях Нижнеудинского и Усть-Удинского районов, 1 сентября — в труднодоступных местностях Катангского, Киренского районов, Чунского муниципального округа. А 6 сентября пройдет досрочное голосование в отдаленном поселке Наратай Куйтунского района, — рассказали в пресс-службе комиссии.
Чтобы добраться в труднодоступные места, придется воспользоваться не только машинами, но и водным, а также авиационным транспортом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 40-летний мужчина из Усолья-Сибирского отправил на счет мошенников 150 тысяч рублей.