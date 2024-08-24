Отключения света в Ростове-на-Дону 26 — 30 августа 2024: Публикуем подробный график

График отключений света в Ростове-на-Дону 26 — 30 августа 2024 составили в «Донэнерго». Временное прекращение подачи электроэнергии будет связано с плановыми ремонтными работами на оборудовании городских электросетей. Рассказываем, жителям каких улиц придется жить целый день без кондиционера и чайника.
В понедельник, 26 августа, с 9.00 до 18.00 из-за техоблуживания оборудования подачу ресурса ограничат в дома по улицам Смотровая, Пирамидная, Окраинная, 8 Марта, Зявкина, переулкам Несветайском, Коломенском, Долевом и на улицах Нансена, Павленко, Передовой, Курганной.
С 9.00 до 17.00 из-за обрезки деревьев света не будет в переулке Самарском, улицах Белорусской, Костромской, Фучика.
В это же время из-за ремонта и техобслуживания подачу электроэнергии прекратят по улицам Майская, 14-я Линия и 16-я Линия, а также по проспекту Шолохова, улицам Селиванова, Промышленной, Металлургической, в переулках Деревообделочном, Сборном и Литейном.
С 10.00 до 12.00 света не будет в домах по Левобережной улице.
Полный список отключений на неделю с уточненными номерами домов можно найти на сайте ресурсоснабжающей организации.