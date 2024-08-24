Отключения света в Ростове-на-Дону 26 — 30 августа 2024: Публикуем подробный график

В это же время из-за ремонта и техобслуживания подачу электроэнергии прекратят по улицам Майская, 14-я Линия и 16-я Линия, а также по проспекту Шолохова, улицам Селиванова, Промышленной, Металлургической, в переулках Деревообделочном, Сборном и Литейном.