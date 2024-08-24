На следующей неделе в Омске не будет холодной воды в двух округах

Омский Росводоканал известил своих абонентов о временных отключениях воды. Ограничения связаны с ремонтными работами.
С 3 часов ночи 27 августа до 2 часов ночи 28 августа не будет воды в некоторых домах Кировского округа Омска. Ограничения коснутся следующих адресов:
— Семиреченский пер., 1; — Ул. Мельничная, 87А, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91, 122, 124, 130; — Ул. 2-я Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2;
Пониженный водонапор может наблюдаться в домах: — Ул. Мельничная — 1,2,3 Казахстанская -Перова- Менжинского-Можайского (п. Самарка); — Пос. Мелиораторов, пос. Троицкое; — Ул. 1,2,3 Курганская; — Ул. 1,2 Читинская −1,2,3,4 Молдавская.
Ограничения связаны с ремонтом водопровода по улице 2-я Казахстанская. Машина с питьевой водой будет установлена по адресу ул. Мельничная 87/1 с 10:00 до 20:00.
29 августа с 10:00 до 22:00 ремонтные работы пройдут на водопроводе по проспекту Космический, 79. Под отключение попадут дома по адресам: пр. Космический, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 53Б, 53/1, 57, 59, 71, 69, 83, 91Б, 24А, 24Б, 24Б к.1, 26, 22/2.
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу пр. Космический, 57 с 10:00 до окончания работ.