В Жуковском открыли один из крупных парков Подмосковья

Между тем, особое внимание при реконструкции территории уделили ее доступности для маломобильных категорий граждан. Здесь также появились комната матери и ребенка, новое кафе и специальный павильон для проката спортивного инвентаря. «Спортивная составляющая парка не только сохранилась, но и приумножилась: теперь к услугам горожан столы для настольного тенниса, физкультурная зона с площадкой для воркаута, детская площадка с безвредным и долговечным покрытием», — пояснил Аубакиров. Особая гордость парка — исторические бетонные скульптуры животных, установленные здесь еще полвека назад — их по просьбе горожан отреставрировали. Концепция реконструкции парка подразумевает, что его территория, превышающая по площади 10 га, была четко зонирована для удобства и комфорта посетителей всех возрастов.