В Жуковском открыли один из крупных парков Подмосковья

«Ремонтные работы проходили почти год, и теперь парк, созданный в 1974 году, получил новый современный облик, но при этом сохранил все самое лучшее, что досталось ему из прошлого», — сказал на торжественной церемонии открытия глава города Борис Аубакиров. Он особо подчеркнул, что реконструкцию специально провели таким образом, чтобы завершить все работы к отмечаемому сегодня Дню города.
«В парке обновили пешеходные дорожки, сцену и амфитеатр, а также построили павильоны, где теперь могут проводиться различные выставки и даже конференции», — продолжил Аубакиров, напомнив, что последние для Жуковского, носящего статус центра авиационной науки и техники, отнюдь не редкость.
Между тем, особое внимание при реконструкции территории уделили ее доступности для маломобильных категорий граждан. Здесь также появились комната матери и ребенка, новое кафе и специальный павильон для проката спортивного инвентаря. «Спортивная составляющая парка не только сохранилась, но и приумножилась: теперь к услугам горожан столы для настольного тенниса, физкультурная зона с площадкой для воркаута, детская площадка с безвредным и долговечным покрытием», — пояснил Аубакиров. Особая гордость парка — исторические бетонные скульптуры животных, установленные здесь еще полвека назад — их по просьбе горожан отреставрировали. Концепция реконструкции парка подразумевает, что его территория, превышающая по площади 10 га, была четко зонирована для удобства и комфорта посетителей всех возрастов.
О городе
Город Жуковский, находящийся в 40 км к юго-востоку от центра Москвы, ведет свою историю с 23 апреля 1947 года, когда располагавшемуся здесь поселку Стаханово присвоили имя великого ученого, основоположника аэродинамики. Свой День города Жуковский празднует во второй половине августа сразу после Дня воздушного флота России. С 2007 года город, в котором расположено несколько ведущих предприятий аэрокосмической отрасли, носит статус наукограда Российской Федерации. Здесь с 1993 года также проводится Международный авиационно-космический салон МАКС.