Басист Blur Алекс Джеймс надеется, что группа продержится еще «очень долго»

Бас-гитарист Blur Алекс Джеймс поделился в интервью, что надеется на продолжение работы над музыкой со своей группой в течение многих лет. До этого, во время выступления на фестивале Coachella в апреле, фронтмен коллектива Деймон Албарн заявил: «Вероятно, это наш последний концерт».
О том, что история Blur еще не закончена, Алекс Джеймс намекнул в интервью для The Sun.
Прошлый год был поистине волшебным. Я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе и сохранять особенным то, что делали, пока мы живы. И я надеюсь, что это продлится очень долго.
Алекс Джеймс
басист Blur.
Группа не раз распадалась или уходила на перерыв. В декабре 2023 года Албарн вновь объявил, что Blur приостанавливают деятельность. Однако в 2024 году им предложили выступить на фестивале Coachella.
Последний студийный альбом группы The Ballad of Darren был выпущен в 2023 году.