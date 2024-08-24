Авиарейсы из Петербурга в Шанхай впервые оставят на зиму

Ранее рейсы на этом направлении выполнялись только в летний период, однако в этом году их решили оставить и на зиму — планируется три рейса в неделю. Посмотреть Шанхай можно успеть даже во время длинной пересадки, ведь находиться в городе без визы разрешается около шести суток.