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Авиарейсы из Петербурга в Шанхай впервые оставят на зиму

С 2024 года рейсы между Петербургом и Шанхаем будут осуществляться в течение всего зимнего сезона. Об этом сообщила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

Источник: Freepik

Ранее рейсы на этом направлении выполнялись только в летний период, однако в этом году их решили оставить и на зиму — планируется три рейса в неделю. Посмотреть Шанхай можно успеть даже во время длинной пересадки, ведь находиться в городе без визы разрешается около шести суток.

Согласно прогнозам компании, к концу 2024 года число пассажиров на китайском направлении достигнет 224 тысяч человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. На данный момент пассажиропоток составляет 139 тысяч человек.

Асият Халваши отметила, что восстановление туристического потока между Россией и Китаем продолжается после пандемии. На рейсах китайских авиакомпаний растет количество деловых пассажиров, а также увеличивается интерес к Китаю со стороны российских туристов. В доковидные времена до 90% пассажиров составляли граждане Китая, сейчас около 60−70% — россияне.

Также она добавила, что для граждан Китая доступны электронные и групповые визы, а количество рейсов между странами увеличивается. В 2023 году рейсы в Шанхай выполнялись четыре раза в неделю, а в летнем сезоне 2024 года — ежедневно.

«С начала весенне-летнего расписания Шанхай входит в ТОП-10 международных направлений Пулково», — сообщили в пресс-службе Пулково.