Авиарейсы из Петербурга в Шанхай впервые оставят на зиму

Ранее рейсы на этом направлении выполнялись только в летний период, однако в этом году их решили оставить и на зиму — планируется три рейса в неделю. Посмотреть Шанхай можно успеть даже во время длинной пересадки, ведь находиться в городе без визы разрешается около шести суток.
Согласно прогнозам компании, к концу 2024 года число пассажиров на китайском направлении достигнет 224 тысяч человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. На данный момент пассажиропоток составляет 139 тысяч человек.
Асият Халваши отметила, что восстановление туристического потока между Россией и Китаем продолжается после пандемии. На рейсах китайских авиакомпаний растет количество деловых пассажиров, а также увеличивается интерес к Китаю со стороны российских туристов. В доковидные времена до 90% пассажиров составляли граждане Китая, сейчас около 60−70% — россияне.
Также она добавила, что для граждан Китая доступны электронные и групповые визы, а количество рейсов между странами увеличивается. В 2023 году рейсы в Шанхай выполнялись четыре раза в неделю, а в летнем сезоне 2024 года — ежедневно.
«С начала весенне-летнего расписания Шанхай входит в ТОП-10 международных направлений Пулково», — сообщили в пресс-службе Пулково.