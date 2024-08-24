Беглов рассказал о строительстве нового спорткластера в Петродворцовом районе

Сейчас в комплексе есть спортазал и два бассейна, где могут заниматься жители всех возрастов. В будущем здесь построят площадки для пляжного волейбола и занятий военно-прикладными видами спорта. Также в комплексе появится полоса препятствий и другие объекты.