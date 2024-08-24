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Беглов рассказал о строительстве нового спорткластера в Петродворцовом районе

Спортивный комплекс в Старом Петергофе будет расширен. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время визита в Петродворцовый район, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в комплексе есть спортазал и два бассейна, где могут заниматься жители всех возрастов. В будущем здесь построят площадки для пляжного волейбола и занятий военно-прикладными видами спорта. Также в комплексе появится полоса препятствий и другие объекты.

«Планируем развернуть здесь целый спортивный кластер. Уверен, что и пожилые, и юные жители Петергофа будут рады новым возможностям», — сказал Александр Беглов.

Отметим, в последние годы в Петербурге было построено 1,5 тысячи спортивных объектов. В ближайшем будущем строительство таких объектов продолжится. Так, в Пушкине благоустроят территорию «Большого круга» на пересечении Ростовской и Изборской улиц. Здесь появятся спортивно-парковые зоны с беговыми дорожками и площадками для различных видов спорта.

строительство